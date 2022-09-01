У Миколаєві прогриміли вибухи

Протягом доби на півдні тривога лунає дуже часто

Влада Миколаєва закликає жителів бути максимально обережними

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про шість гучних вибухів у місті. Про це він написав в Telegram.

«Друзі, нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. Місцевих жителів закликають бути максимально обережними.

Нагадаємо, 29 серпня близько 15:30 російські загарбники обстріляли Миколаїв. В місто влучили 12 ворожих ракет. Дві людини загинули, ще 24 отримали поранення.

Ворог вдарив по Інгульському мосту у Миколаєві. У момент удару мостом їхали машини і тролейбус, проте удар прийшовся нижньою частиною мосту, а не дорогою.

До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.