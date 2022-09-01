Вдруге за ніч у Новій Каховці прогриміли вибухи

Telegram-канали повідомили що, ймовірно, ЗСУ завдають ударів по позиціях ворога

У Новій Каховці місцеві жителі знову повідомили про потужні вибухи.

Місцеві пабліки пишуть про вибухи, «прильоти» та звуки пересування бронетехніки.

Також за інформацією Telegram-каналів, ймовірно, ЗСУ завдають ударів по позиціях ворога у місті.

Зазначимо, що сьогодні вночі у тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві вже повідомляли про потужні вибухи. Тоді, за інформацією очевидців, спрацювала система ППО.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.