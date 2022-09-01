Вдруге за ніч у Новій Каховці прогриміли вибухи
Telegram-канали повідомили що, ймовірно, ЗСУ завдають ударів по позиціях ворога
У Новій Каховці місцеві жителі знову повідомили про потужні вибухи.
Місцеві пабліки пишуть про вибухи, «прильоти» та звуки пересування бронетехніки.
Також за інформацією Telegram-каналів, ймовірно, ЗСУ завдають ударів по позиціях ворога у місті.
Зазначимо, що сьогодні вночі у тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві вже повідомляли про потужні вибухи. Тоді, за інформацією очевидців, спрацювала система ППО.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.
Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.
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