У кількох областях активізувалися диверсанти

Українські військові виявляють ворожі диверсійні групи та завдають ураження, внаслідок чого ворог відступає за лінію кордону

За останні місяці окупанти активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп на кордонах трьох областей. Мета диверсантів – потрапити до України. Про це повідомив помічник речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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Ворожі ДРГ вже фіксували у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

«За останні кілька місяців активне використання ДРГ ми фіксували по Харківській та Сумській областях. Не можна сказати, що вони досить активні, але, звісно, такі випадки є. Останні випадки фіксувалися і по Харківській області, до цього активніше ДРГ використовувалося напередодні Нового року. Надалі була Сумська область», – зазначив Демченко.

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Зазначається, що українські військові виявляють ворожі диверсійні групи та завдають ураження, внаслідок чого ворог відступає за лінію кордону.

«Однак використання таких ДРГ ворогом насамперед націлене, щоб виявити місця, де базуються українські захисники, як побудована наша оборона, щоб надалі також завдавати ураження з артилерії, мінометів. Тому що фактично щодня ворог обстрілює території прикордоння – у Чернігівській та Сумській областях. А також на тій частині Харківської області, де ворога було відкинуто за межі кордону. Але, розуміючи де знаходяться сили оборони – вони намагаються вдарити і по українських захисниках. В цьому є загроза і мирному населенню», – додав він.

Раніше голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов оцінили ймовірність наступу з Білорусі.