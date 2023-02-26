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Розвідка повідомила, коли країнська армія буде готова перейти в наступ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка повідомила, коли країнська армія буде готова перейти в наступ
фото: Генштаб ЗСУ

Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом

Українські захисники можуть бути готові розпочати контрнаступ навесні. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише DW.

«Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу», – заявив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

Скібіцький зауважив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії».

Крім того, заступник начальника ГУР не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, в Білгородській області.

«Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова», – сказав він.

Скібіцький підкреслив, що мета анонсованого контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом, і знову встановити кордони1991 року.

Нагадаємо, що розпочалася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.

 

Теги: контрнаступ окуповані території Україна

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