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Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Фото: РИА Новости

Зараз військове керівництво не спостерігає загрозливої ситуації зі сторони Білорусі

Російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

За словами очільника ДПСУ, РФ зараз активно використовує територію Білорусі, але Дейнеко ставиться до таких даних дуже скептично через інформацію нашої розвідки.

«Теоретично, напасти можуть. Ми відстежуємо переміщення сил Білорусі та РФ, які на території Білорусі... Сказати, чи нападуть чи не нападуть не можна. Загрозливої ситуації зараз об'єктивно ми не спостерігаємо», – наголосив він.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що станом на зараз такий наступ «абсолютно нереальний». «Цього не буде і в планах немає», – заявив він.

Нагадаємо, що Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ у перші дні повномасштабної війни. А командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський назвав назвав найкритичніші дні війни на Київщині.

До слова, 24 лютого, у річницю вторгнення президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності». Зокрема, глава держави назвав найстрашніший момент війни, повідомив, в яку ще країну може вторгнутися Росія, розповів, що думає про мирний план Китаю і переговорні можливості президента Туреччини Ердогана, а також, зізнався, як «переламав» Гутерреша та відповів на численні запитання інозених журналістів. 

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