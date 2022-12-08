У кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

У кількох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють, про активність ворожої авіації поблизу східного кордону.

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Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

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Станом на 17:22 майже в уксіх областх оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.