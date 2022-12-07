Росія замовила в Ірані сотні безпілотників та балістичних ракет: деталі

У Кремлі виник гострий брак озброєння для здійснення атак

Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакуатьи ними Україну. Про це повідомляє на Zeit.

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«Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до Росії», – пише видання з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

Таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак – є кілька сотень снарядів та сотні дронів. «Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво.

Раніше розвідка повідомила, скільки масованих атак ще може здійснити РФ.