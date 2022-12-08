Путін пояснив, чому нищить українську енергетику

Диктатор зазначив, що «шум та гам на весь всесвіт» не заважатиме РФ виконувати бойові завдання

Господар Кремля заявив, що Україна нібито першою розпочала атаки на об’єкти критичної інфраструктури

Росія нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без світла, тепла та води, бо Україна нібито підірвала Кримський міст. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передають росЗМІ.

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«Зараз багато галасу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк? Неподача води в мільйонне місто – це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчанка повна», – заявив Путін.

Диктатор зазначив, що «шум та гам на весь всесвіт» не заважатиме РФ виконувати бойові завдання.

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Раніше Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина України.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.