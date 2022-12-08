Путін пояснив, чому нищить українську енергетику
Господар Кремля заявив, що Україна нібито першою розпочала атаки на об’єкти критичної інфраструктури
Росія нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без світла, тепла та води, бо Україна нібито підірвала Кримський міст. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передають росЗМІ.
«Зараз багато галасу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк? Неподача води в мільйонне місто – це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчанка повна», – заявив Путін.
Диктатор зазначив, що «шум та гам на весь всесвіт» не заважатиме РФ виконувати бойові завдання.
Раніше Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України.
Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина України.
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.
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