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ЗСУ назвали кількість ракет, якими ворог може атакувати з моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість ракет, якими ворог може атакувати з моря
Окупанти можуть атакувати чотирма «Калібрами» з Чорного моря
фото ілюстративне

У Середземною морі ворог зосередив 76 ракет «Калібр»

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 8 грудня перебувають 13 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє прес-служба командування ВМС України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – чотири ракети», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; у Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.
 
ВМС України зазначає, що за добу на користь РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них дев'ять суден рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 12 суден, із них три судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 288-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. 

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Теги: море війна росія окупанти Україна

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