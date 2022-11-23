У Кіровоградській області рашисти влучили в енергооб'єкт, регіон знеструмлено
У регіоні після ракетної атаки тривають відновлювальні роботи
У Кіровоградській області зафіксовано влучання ворожих ракет по енергетичному об’єкту. Область залишилася без світла. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
«Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно – відновлювальні роботи», – повідомив він.
Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.
Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.
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