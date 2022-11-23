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Масована атака РФ: «Укренерго» повідомило про аварійні відключення всіх регіонів України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака РФ: «Укренерго» повідомило про аварійні відключення всіх регіонів України
У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення світла
фото з відкритих джерел

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, зазначили в прес-службі та додали, що «через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше».

Як повідомлялося, після обстрілів Києва ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни, зокрема перебої і в столиці. Також без світла опинився і Львів

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Теги: Укренерго енергетика

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