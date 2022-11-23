Наслідки ракетної атаки на Київ: місто без води, є поранені

Кличко: «Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва»

Унаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 23 листопада, у Києві призупинене постачання води. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою», – написав Кличко. Він також зазначив, що спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Кличко також повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі. «Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – написав Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Згодом стало відомо, що у Києві вдень, 23 листопада, після російських ракетних ударів запроваджуються екстрені відключення світла.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена масштабна повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.