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Наслідки ракетної атаки на Київ: місто без води, є поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наслідки ракетної атаки на Київ: місто без води, є поранені
Рашисти атакували Київ
фото: glavcom.u

Кличко: «Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва»

Унаслідок ракетної атаки на столицю сьогодні, 23 листопада, у Києві призупинене постачання води. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою», – написав Кличко. Він також зазначив, що спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Кличко також повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.  «Четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – написав Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. 

Згодом стало відомо, що у Києві вдень, 23 листопада, після російських ракетних ударів запроваджуються екстрені відключення світла.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена масштабна повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Теги: обстріл Київ тривога місто

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