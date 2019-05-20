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    Події в Україні

    У кримському управлінні Нацполіції представили нового начальника

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    Стрижак є досвідченим та професійним керівником, - Клименко - У кримському управлінні Нацполіції представили нового начальника
    Стрижак є досвідченим та професійним керівником, - Клименко

    До цього часу Стрижак обіймав посаду заступника начальника головного управління Національної поліції в м. Києві

    Головне управління Національної поліції в АР Крим  та м. Севастополі очолив полковник  поліції Віталій Стрижак. Про це йдеться на сайті МВС.

    Зазначається, що його представив заступник голови Національної поліції України Ігор Клименко.

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    «До цього часу Стрижак обіймав посаду заступника начальника головного управління Національної поліції в м. Києві», - пише прес-служба МВС.

    Клименко повідомив, що наказом голови Нацполіції та за погодженням міністра внутрішніх справ, начальником головного управління Нацполіції АР Крим та м. Севастополі призначено полковника поліції Віталія Стрижака.

    «Стрижак є досвідченим та професійним керівником. Він має великий досвід роботи по лінії кримінального  блоку  та у напрямку боротьби з організованою злочинністю. Стрижак перебував на посаді  заступника начальника – начальника кримінальної поліції Головного управління Нацполіції  в м. Києві», - повідомив Клименко.

    Він наголосив, що на співробітників кримської поліції покладено велику відповідальність. Зокрема, недопущення потрапляння на територію України учасників незаконних збройних формувань, які діють на території Донецької та Луганської областей.

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