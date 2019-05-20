У кримському управлінні Нацполіції представили нового начальника



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Стрижак є досвідченим та професійним керівником, - Клименко

До цього часу Стрижак обіймав посаду заступника начальника головного управління Національної поліції в м. Києві

Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі очолив полковник поліції Віталій Стрижак. Про це йдеться на сайті МВС.

Зазначається, що його представив заступник голови Національної поліції України Ігор Клименко.

«До цього часу Стрижак обіймав посаду заступника начальника головного управління Національної поліції в м. Києві», - пише прес-служба МВС.

Клименко повідомив, що наказом голови Нацполіції та за погодженням міністра внутрішніх справ, начальником головного управління Нацполіції АР Крим та м. Севастополі призначено полковника поліції Віталія Стрижака.

«Стрижак є досвідченим та професійним керівником. Він має великий досвід роботи по лінії кримінального блоку та у напрямку боротьби з організованою злочинністю. Стрижак перебував на посаді заступника начальника – начальника кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві», - повідомив Клименко.

Він наголосив, що на співробітників кримської поліції покладено велику відповідальність. Зокрема, недопущення потрапляння на територію України учасників незаконних збройних формувань, які діють на території Донецької та Луганської областей.