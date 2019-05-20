Двоє відволікали, третій грабував: на залізничному вокзалі затримали злодія



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Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі

До чергової частини відділу поліції на території залізничного вокзалу звернувся чоловік та розповів, що його пограбував невідомий на вулиці Ползунова. На місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що до потерпілого підійшли двоє чоловіків та почали конфліктувати. Під час суперечки до них підбіг невідомий та вирвав із рук заявника сумку із портативним акумулятором, мобільним телефоном і документами, після чого втік у напрямку вокзалу. Однак чоловік встиг запам’ятати прикмети грабіжника та повідомив їх поліцейським.

Під час відпрацювання території правоохоронці помітили схожого за описом чоловіка, який діставав речі з рюкзака потерпілого. Побачивши поліцейських, правопорушник намагався втекти, однак його одразу затримали. Рюкзак повернули власнику, а зловмисника доставили до районного управління поліції.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 35-річний мешканець Житомирської області, який тимчасово перебував у столиці. Раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягувався.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.