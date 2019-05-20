Викрито шахраїв, що ошукали громадян на 500 тис. грн під виглядом працевлаштування в Європі



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Під час обшуку виявлено гроші ошуканих громадян Фото: Прокуратура Києва

На даний момент у кримінальному провадженні визнано потерпілими 55 громадян

Столичними правоохоронцями 20 травня проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що організували зазначену протиправну діяльність 5 мешканців міста Києва, а сама діяльність відбувалась на території Дніпровського та Солом`янського районів Києва.

Згідно з матеріалами слідства, з березня 2018 року вказані особи почали пропонувати громадянам послуги з працевлаштування у країнах скандинавського регіону. Проте, після отримання авансового платежу жодних дій, направлених на реальне працевлаштування не вчиняли, а через місяць припиняли свою роботу та переїжджали до іншого офісу, де розпочинали «роботу» заново.

На даний момент у кримінальному провадженні визнано потерпілими 55 громадян. Сума заподіяної їм шкоди складає понад 500 тис. грн.

Крім того, під час проведення слідчих дій у черговому «офісі» зловмисників правоохоронці попередили заволодіння грошовими коштами ще трьох потерпілих.

На даний час 5 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру за ч.4 ст.190 КК України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Органами слідства вживаються заходи, направлені на встановлення всіх постраждалих від протиправних дій «шахраїв».