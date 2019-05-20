Після інавгурації відновлено рух усіма вулицями Києва (схеми)



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20 травня з 6-ї години ранку було перекрито урядовий квартал Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Урядовий квартал відкрито для руху транспорту

Станом на 14:00, було відновлено рух усіма вулицями Києва, які було перекрито у зв’язку з інавгурацією новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

О 12:47 було відновлено рух Дніпровським узвозом та вулицею Парковою.

Ще раніше, о 10:12, було відкрито рух проспектом Бажана, Південним мостом та Наддніпрянським шосе.





Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.

Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.