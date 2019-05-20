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    Після інавгурації відновлено рух усіма вулицями Києва (схеми)

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    20 травня з 6-ї години ранку було перекрито урядовий квартал - Після інавгурації відновлено рух усіма вулицями Києва (схеми)
    20 травня з 6-ї години ранку було перекрито урядовий квартал
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Урядовий квартал відкрито для руху транспорту

    Станом на 14:00, було відновлено рух усіма вулицями Києва, які було перекрито у зв’язку з інавгурацією новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    О 12:47 було відновлено рух Дніпровським узвозом та вулицею Парковою.

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    Ще раніше, о 10:12, було відкрито рух проспектом Бажана, Південним мостом та Наддніпрянським шосе.


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    Нагадаємо, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

    У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    З метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 чоловік особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки.

    Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.

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