У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»

Обладнання з майнінгу криптовалюти було встановлено у квартирі житлового будинку

У Кривому Розі у квартирі багатоповерхівки на проспекті 200-річчя Кривого Рогу сталася пожежа. Пожежу виявили сусіди, які викликали пожежників. Про це передає «Первый Городской». [GALLERY_BLOCK] У квартирі знаходилось обладнання з майнінгу криптовалюти. За попередніми данними, загоряння сталося через коротке замикання чи