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    Події в Україні

    У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»

    Обладнання з майнінгу криптовалюти було встановлено у квартирі житлового будинку
    У Кривому Розі у квартирі багатоповерхівки на проспекті 200-річчя Кривого Рогу сталася пожежа. Пожежу виявили сусіди, які викликали пожежників. Про це передає «Первый Городской». [GALLERY_BLOCK] У квартирі знаходилось обладнання з майнінгу криптовалюти. За попередніми данними, загоряння сталося через коротке замикання чи
    • Сьогодні, 10:48
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    Обладнання з майнінгу криптовалюти було встановлено у квартирі житлового будинку

    У Кривому Розі у квартирі багатоповерхівки на проспекті 200-річчя Кривого Рогу сталася пожежа. Пожежу виявили сусіди, які викликали пожежників.

    Про це передає «Первый Городской».

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    У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»
    У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»
    У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»

    У квартирі знаходилось обладнання з майнінгу криптовалюти. За попередніми данними, загоряння сталося через коротке замикання чи перенапругу мережі.

    Ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, Telegram планує запустити власну блокчейн-систему «Telegram Open Network» (TON) і криптовалюту до березня 2018 року.

    Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. 

    Читайте також матеріал «Главкома» Марк Гінзбург: З часом може з’явитися доларкоїн чи єврокоїн – державна криптовалюта, що критично вплине на курс біткоїна


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