У Кривому Розі згоріла криптовалютна «ферма»
- Сьогодні, 10:48
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Обладнання з майнінгу криптовалюти було встановлено у квартирі житлового будинку
У Кривому Розі у квартирі багатоповерхівки на проспекті 200-річчя Кривого Рогу сталася пожежа. Пожежу виявили сусіди, які викликали пожежників.
Про це передає «Первый Городской».
У квартирі знаходилось обладнання з майнінгу криптовалюти. За попередніми данними, загоряння сталося через коротке замикання чи перенапругу мережі.
Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Telegram планує запустити власну блокчейн-систему «Telegram Open Network» (TON) і криптовалюту до березня 2018 року.
Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.
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