Месенджер Telegram запустить власну криптовалюту — ЗМІ

Існує версія, що запуск криптовалюти потрібен Telegram, аби здобути повну незалежність від урядів і банків

Telegram планує запустити власну блокчейн-систему «Telegram Open Network» (TON) і криптовалюту до березня 2018 року, повідомив TechCrunch з посиланням на власні джерела і технічні документи проекту. Видання вперше підтвердило чутки, які з'явилися в кінці 2017 року. За даними TechCrunch, криптовалюта, швидше за все, буде називатися



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Кадр з анонсу TON, який неофіційно з'явився в кінці 2017 року

Існує версія, що запуск криптовалюти потрібен Telegram, аби здобути повну незалежність від урядів і банків

Telegram планує запустити власну блокчейн-систему «Telegram Open Network» (TON) і криптовалюту до березня 2018 року, повідомив TechCrunch з посиланням на власні джерела і технічні документи проекту. Видання вперше підтвердило чутки, які з'явилися в кінці 2017 року.

За даними TechCrunch, криптовалюта, швидше за все, буде називатися Gram. На початку 2018 року Telegram планує залучити 500 мільйонів доларів від великих інвесторів. Під час ICO (первинне розміщення коштів, продаж токенів більш дрібним інвесторам) компанія має намір зібрати від трьох до п'яти мільярдів доларів. Приблизні розрахунки можуть змінитися до початку ICO.

Для розробників Telegram зарезервують 4% або 200 мільйонів Gram. Всього компанія планує залишити собі 52% від обсягу власної криптовалюти, щоб захиститися від спекулянтів. Решта 44%, як очікується, надійдуть у продаж.

Журналісти припустили, що запуск криптовалюти потрібен Telegram, щоб здобути повну незалежність від урядів і банків. Користувачі месенджера зможуть обійти комісії за міжнародні перекази, а за рахунок шифрування — вільніше розпоряджатися сумами, в тому числі мікроплатежами.

Що ще дізнався TechCrunch про систему TON

Telegram має намір розробити на основі своєї криптовалюти утиліту, схожу на WeChat. У Китаї цей додаток часто використовують для оплати за замовчуванням. На відміну від WeChat, інфраструктура TON буде децентралізована;

Telegram планує запустити інструмент для зберігання коштів — Telegram Wallet. Старт намічений на четвертий квартал 2018 року. Сервіс дозволить зберігати віртуальну валюту і звичайні гроші;

TON задумана як платформа, призначена для створення сторонніх сервісів, а також використання смарт-контрактів і дружніх додатків. Передбачається, що буде можлива інтеграція сторонніх блокчейн-платформ;

Блокчейн, заснований на «доведенні частки», буде обробляти зберігання смарт-контрактів, платежів та ідентифікаторів. Таким чином Telegram має намір покладатися на менш енерговитратний шлях видобутку криптовалюти, ніж звичайний майнінг;

У TON впровадили рішення Instant Hypercube Routing, за допомогою якого блокчейн зможе підтримувати максимальну швидкість навіть при великих навантаженнях. Разом з тим, в TON будуть розподілені реєстри 2-D Distributed Ledgers, що дозволить будувати нові блоки над тими, які некоректно працюють або непотрібні — ТON прагне до «самовідновлення»;

На основі TON почнуть створювати економічну інфраструктуру в першому кварталі 2019 року. Решту сервісів планують запустити в другому кварталі того ж року;

За кілька годин до публікації TechCrunch засновник платформи для аналітики групових чатів Combot Федір Скуратов оприлюднив російськомовний документ про плани з розвитку TON. Хоча інформація в файлі в цілому збігається з даними американського видання, в ньому є певні недоліки і неточності. За версією Скуратова, в його розпорядження потрапив чорновий документ. Серед іншого в ньому містяться дані про створення TON Proxy (альтернатива TOR, сервіс для анонімізації) і TON Storage - розподілене сховище даних, що працює через TON P2P network.

ЗМІ нагадують, що вперше інформація про можливий запуск блокчейн-системи Telegram з'явилася в грудні 2017 року. Тоді колишній співробітник «ВКонтакте» Антон Розенберг (він стверджував, що його звільнили з Telegram) розповів про назву проекту і плани «витіснити Ethereum». Потім на YouTube-каналі ZΞFIR Crypto News з'явилося відео з передбачуваним анонсом Telegram Open Network.

Джерело: tjournal.ru