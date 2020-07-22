  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Двоє бійців Збройних сил дістали поранень біля Богданівки

    • Розсилка
    Двоє бійців Збройних сил дістали поранень біля Богданівки

    Раніше у Міноборони повідомили, що окупанти скинули із безпілотника снаряд ВОГ-25

    На Донбасі дістали осколкові поранення двоє українських військовослужбовців, на яких окупанти скинули із безпілотника гранатометний постріл ВОГ-25.

    Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.

    «Сьогодні, 22 липня, збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти оборонців населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

    За даними штабу, бійців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

    «Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - наголошується в повідомленні.

    Як повідомлялося, раніше в середу в Міноборони поінформували, що російські окупаційні війська від початку доби 22 липня шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, застосувавши важке озброєння та скинувши з безпілотника осколковий боєприпас ВОГ-25. Даних про втрати серед українських військових не було на той час.

     

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони обстріл окуповані території Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ