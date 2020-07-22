Двоє бійців Збройних сил дістали поранень біля Богданівки



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Раніше у Міноборони повідомили, що окупанти скинули із безпілотника снаряд ВОГ-25

На Донбасі дістали осколкові поранення двоє українських військовослужбовців, на яких окупанти скинули із безпілотника гранатометний постріл ВОГ-25.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Сьогодні, 22 липня, збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти оборонців населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бійців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

«Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - наголошується в повідомленні.