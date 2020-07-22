В окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку (відео)



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«Привіт Сивосі та іншим донбасооптимістам»

В окупованому Луганську зі входу до Педагогічного університету ім. Шевченка прибрали барельєф з зображенням Тараса Шевченка.

Варто зазначити, що поруч із цим місцем бойовики збираються встановити пам'ятник ватажку ЛНР і терористу Валерію Болотову.

«Привіт Сивосі та іншим донбасооптимістам. Їхня платформа примирення на сьогодні виглядає приблизно так», - прокоментував вандалізм бойовиків луганський журналіст Сергій Іванов.

Раніше бойовики «ЛНР» заявили, що змінюють назву Педагогічного університету ім. Шевченка. Тепер заклад освіти будуть називати Луганський державний педуніверситет.