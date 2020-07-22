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    В окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку (відео)

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    В окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку (відео)

    «Привіт Сивосі та іншим донбасооптимістам»

    В окупованому Луганську зі входу до Педагогічного університету ім. Шевченка прибрали барельєф з зображенням Тараса Шевченка.

    Варто зазначити, що поруч із цим місцем бойовики збираються встановити пам'ятник ватажку ЛНР і терористу Валерію Болотову.

    «Привіт Сивосі та іншим донбасооптимістам. Їхня платформа примирення на сьогодні виглядає приблизно так», - прокоментував вандалізм бойовиків луганський журналіст Сергій Іванов.

    Раніше бойовики «ЛНР» заявили, що змінюють назву Педагогічного університету ім. Шевченка. Тепер заклад освіти будуть називати Луганський державний педуніверситет.

    бойовики на Донбасі Луганщина ЛНР вандалізм Луганськ Сергій Іванов
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