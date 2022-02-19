У Луганську прогримів потужний вибух (відео)

Від пожежі над містом стоїть заграва

Згідно з повідомлення, начебто горить газопровід

Окупанти повідомили про сильний вибух в окупованому Луганську. На опублікованих у соцмережах кадрах видно заграву на все місто. Про це повідомляє Telegram-канал окупантів «ЛуганскИформЦентр».

Очевидці у соцмережах повідомляють, що після вибуху спалахнула пожежа.

На опублікованих у соцмережах відео видно яскраво-жовту заграву в нічному небі, що висвітлила місто.

Як повідомили у підприємстві «ЛуганськГаз», приблизно о 23:10 почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки.

На місце події виїхали аварійні бригади.