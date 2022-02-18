Що зараз відбувається в окупованому Луганську. Свідчення очевидця

Паніку поширюють «офіційні» джерела, просте населення «республіки» не збирається нікуди тікати

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Стрелять отчетливо начали 17 февраля, в четверг. Но все равно это еще можно было принять за учения, потому что иногда так бывало – ветер и раньше приносил звуки стрельбы. Кто понимает в выстрелах, говорил о том, что сейчас звуки не такие, как раньше – техника задействована крупная. Буквально сразу посыпались объявления о том, что Украина жестоко обстреляла нас, а Украина в свою очередь давала зеркально противоположную информацию об обстреле детского сада в Станице войсками «республики». К вечеру в группах социальных сетей выложили фото контуженной окровавленной женщины в результате обстрела с ее комментариями.

Но все равно ситуация была достаточно спокойной – в пятницу работали все учреждения в штатном режиме. Школы, больницы, рынок, банки – все было как всегда. Никаких очередей или паники. Разговоры о том, что может быть, не поддерживали, потому что развивать тему не хотел никто, верить в обострение ситуации тоже. Ко второй половине дня пятницы ситуация обострилась. Стрелять стали больше, регулярно, отчетливо. К вечеру интернет запестрил новостями: Пасечник предложил эвакуироваться в Россию, закрыли учреждения образования, образовалась очередь на заправках, на границе заворачивали всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, ссылаясь на приказ МГБ им был запрещен выезд из «республики». Местный новостной канал подавал информацию иначе – мужчинам предлагали добровольно явиться в пункты сбора для защиты родины.

К вечеру начали появляться фото с очередями у банков и на заправках. Еще позже в родительских чатах появилась информация о прекращение учебного процесса. Между собой стали пересылать информацию о пункте эвакуации – палаточном лагере в Ростовской области.

Но между тем панику сеяли больше официальные источники, чем обычное население «республики». Между собой люди по-прежнему не говорят о возможных сценариях, скорее комментируют официальные вбросы.

Ситуация дома неспокойная. При все моральной готовности к обострению военной ситуации, физически к ней не подготовился никто. Есть вероятность, что завтра будет ажиотаж в продуктовых магазинах. При этом никто из знакомых не планирует выезжать в ответ на призывы Пасечника.

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