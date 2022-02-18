Бойовики гатять із забороненої зброї і самі публікують відеодокази

Один з ватажків бойовиків похизувався обстрілом Станизі луганської із забороненого «Мінськими угодами» озброєння

Так званий «генпрокурор ЛНР» Сергєй Горенко опублікував у своєму Instagram-акаунті відео, на якому власноруч здійснює обстріл українських позицій з гаубиці Д-30.

Навколо гаубиці на відеоролику можна помітити велику кількість гільз. Це може свідчити про те, що обстріл, який здійснює бойовик, є досить масованим.

При цьому, як повідомляє громадський діяч та волонтер, відеозапис позначений геотегом «Станиця Луганська».

Бойовик позначив свій допис зухвалою фразою: «Евакуюємо людей, стоїмо на рубежї».

Варто нагадати, що за останні кілька діб бойовики так званох «ЛНР» кілька разів обстріляли Станицю Луганську, зокрема, пошкодивши дитячий садок та залізничну станцію.

Нагадаємо, 17 лютоо окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Також сьогодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

Довідка: Д-30 – гаубиця калібром 122 мм радянського виробництва. Відповідно до «мінських угод» через свій калібр віднесена до заборонених до використання на Донбасі типів озброєння.





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