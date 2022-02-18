Російські терористи замінували будівлі в окупованому Донецьку, – розвідка

Ватажки «ДНР» і «ЛНР» оголосили евакуацію населення в Росію

Розвідники закликають жителів окупованого Донецька не залишати своїх осель

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби замінували цілу низку об'єктів інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Про це розвідка пише на своїй Facebook-сторінці.

«Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах», – йдеться у повідомленні.

Українські розвідники закликають донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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