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    Події в Україні

    У Львові карета з кіньми вилетіла на лавку і важко травмувала дівчину (фото)

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    <p>Очевидці події повідомили, що хтось із львів'ян підривав петарди чи запускав салют, що і налякало коней</p> - У Львові карета з кіньми вилетіла на лавку і важко травмувала дівчину (фото)

    Очевидці події повідомили, що хтось із львів'ян підривав петарди чи запускав салют, що і налякало коней

    Фото: Ігор Зінкевич

    15-річну дівчину з відкритим переломом ноги доставили в лікарню

    У суботу ввечері, 2 листопада, в центрі Львову коні злякалися вибуху піротехніки, вибігли з каретою на тротуар і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина.

    Постраждала зазнала важкої травми, її з відкритим переломом ноги доставили в лікарню,  повідомляє Zaxid.net.

    Патрульні Львівської області зазначили, що, крім 15-річної, постраждала ще одна людина - припускається, що це фірман карети. 

    Очевидці події повідомили, що хтось із львів'ян підривав петарди чи запускав салют, що і налякало коней.

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    На місці працювали представники ДСНС, а також ветеринари, які оглянули постраждалого коня. 

    здоров'я Львів лікарня тварини
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