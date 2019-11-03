У Львові карета з кіньми вилетіла на лавку і важко травмувала дівчину (фото)



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Очевидці події повідомили, що хтось із львів'ян підривав петарди чи запускав салют, що і налякало коней Фото: Ігор Зінкевич

15-річну дівчину з відкритим переломом ноги доставили в лікарню

У суботу ввечері, 2 листопада, в центрі Львову коні злякалися вибуху піротехніки, вибігли з каретою на тротуар і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина.

Постраждала зазнала важкої травми, її з відкритим переломом ноги доставили в лікарню, повідомляє Zaxid.net.

Патрульні Львівської області зазначили, що, крім 15-річної, постраждала ще одна людина - припускається, що це фірман карети.

Очевидці події повідомили, що хтось із львів'ян підривав петарди чи запускав салют, що і налякало коней.

На місці працювали представники ДСНС, а також ветеринари, які оглянули постраждалого коня.