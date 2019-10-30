Трамп запросив до Білого дому собаку, яка допомогла в ліквідації ватажка ІДІЛ



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За даними ЗМІ, собаку звуть Конан

Наразі пес проходить курс реабілітації після отриманого під час операції поранення

Президент США Дональд Трамп офіційно запросив відвідати Білий дім собаку, яка отримала поранення під час операції з ліквідації ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Про це повідомляє The New York Times.

Наразі собака проходить курс реабілітації після отриманого під час операції поранення.

За даними ЗМІ, собаку звуть Конан. Її назвали на честь популярного коміка Конана О'Браєна.

Раніше Трамп розсекретив фотографію пса, який постраждав під час ліквідації аль-Багдаді.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.