Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі



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Бджоли дають людям мед, віск, прополіс, а також є основними запилювачами рослин

Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам

Міжнародна некомерційна екологічна організація «Спостерігачі Землі» заявила, що бджоли є найбільш важливими тваринами для збереження екосистеми планети.

Про це йдеться в оприлюдненій в Королівському географічному товаристві Великобританії доповіді.

Згідно з даними екологів, той факт, що багато видів бджіл вже зникли з лиця планети або перебувають в списку зникаючих видів, є небезпеку для всієї Землі, в тому числі, для людства.

«Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам. Серед продуктів, що ми не могли б отримувати без їх підтримки, фрукти, овочі, зернові та горіхи. Це означає, зокрема, що зниження чисельності бджіл вплине на інші види, включаючи людей. Виникне «ефект доміно», - наголошується у доповіді.

Екологи говорять, що ефект від зникнення бджіл можна побачити на прикладі мигдалевих дерев.

«Щоб на деревах з'являлися горіхи, мигдаль потребує запилення. У багатьох країнах мигдальні шкарлупки і лушпиння використовуються, як корм для домашньої худоби і курей. Без бджіл не буде мигдалю, а значить, не буде ні худоби, ні курей. А значить, людям дістанеться менше м'яса, молока та інших продуктів. І це лише одна з харчових екосистем, на яку вплине скорочення або зникнення бджолиної популяції», - наводять приклад екологи.

Не менш, а то і більш значущою втратою стане зникнення «бджолиної індустрії» - виробництва меду, воску, прополісу.

Крім природних факторів, які знижують популяцію бджіл, таких, як захворювання і міжвидові зіткнення, на комах негативно впливає використання інсектицидів, зміна клімату, скорочення чисельності рослин.

«Якщо людство буде дбайливіше ставитися до планети, бджолам буде простіше вижити і зрости в чисельності», - наголошують екологи, адже бджоли - основні запилювачі, вони запилюють не тільки квіти, а й інші зелені рослини, а значить, дають нам можливість дихати!