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    У світі

    Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі

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    Бджоли дають людям мед, віск, прополіс, а також є основними запилювачами рослин - Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі
    Бджоли дають людям мед, віск, прополіс, а також є основними запилювачами рослин

    Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам

    Міжнародна некомерційна екологічна організація «Спостерігачі Землі» заявила, що бджоли є найбільш важливими тваринами для збереження екосистеми планети.

    Про це йдеться в оприлюдненій в Королівському географічному товаристві Великобританії доповіді.

    Згідно з даними екологів, той факт, що багато видів бджіл вже зникли з лиця планети або перебувають в списку зникаючих видів, є небезпеку для всієї Землі, в тому числі, для людства.

    «Від 60 до 90% їжі, люди отримують завдяки комахам-запилювачам, і перш за все, бджолам. Серед продуктів, що ми не могли б отримувати без їх підтримки, фрукти, овочі, зернові та горіхи. Це означає, зокрема, що зниження чисельності бджіл вплине на інші види, включаючи людей. Виникне «ефект доміно», - наголошується у доповіді.

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    Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі
    Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі
    Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі
    Бджоли визнані найважливішими істотами на Землі

    Екологи говорять, що ефект від зникнення бджіл можна побачити на прикладі мигдалевих дерев.

    «Щоб на деревах з'являлися горіхи, мигдаль потребує запилення. У багатьох країнах мигдальні шкарлупки і лушпиння використовуються, як корм для домашньої худоби і курей. Без бджіл не буде мигдалю, а значить, не буде ні худоби, ні курей. А значить, людям дістанеться менше м'яса, молока та інших продуктів. І це лише одна з харчових екосистем, на яку вплине скорочення або зникнення бджолиної популяції», - наводять приклад екологи.

    Не менш, а то і більш значущою втратою стане зникнення «бджолиної індустрії» - виробництва меду, воску, прополісу.

    Крім природних факторів, які знижують популяцію бджіл, таких, як захворювання і міжвидові зіткнення, на комах негативно впливає використання інсектицидів, зміна клімату, скорочення чисельності рослин.

    «Якщо людство буде дбайливіше ставитися до планети, бджолам буде простіше вижити і зрости в чисельності», - наголошують екологи, адже бджоли - основні запилювачі, вони запилюють не тільки квіти, а й інші зелені рослини, а значить, дають нам можливість дихати!

    здоров'я продукти тварини квіти рослини овочі фрукти
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