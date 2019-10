В Індії знайшли рідкісну кішку, яка є найменшим представником свого виду (ВІДЕО)

Довжина кішки менше 50 см, що у 200 разів менше за лева. Вага тваринки – близько кілограма

В лісах Індії знайшли рідкісну дику кішку, яка є найменшим представником виду котячих.

Зазначається, що довжина кішки менше 50 см, що у 200 разів менше за лева. Вага тваринки – близько кілограма.

Відзначається, що чотирилапий пухнастик живе в не лише лісах Індії, а ще й і Шрі-Ланки.

