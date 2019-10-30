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    У світі

    В Індії знайшли рідкісну кішку, яка є найменшим представником свого виду (ВІДЕО)

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    Рідкісна тварина знаходиться на межі вимирання - В Індії знайшли рідкісну кішку, яка є найменшим представником свого виду (ВІДЕО)
    Рідкісна тварина знаходиться на межі вимирання

    Довжина кішки менше 50 см, що у 200 разів менше за лева. Вага тваринки – близько кілограма

    В лісах Індії знайшли рідкісну дику кішку, яка є найменшим представником виду котячих.

    Зазначається, що довжина кішки менше 50 см, що у 200 разів менше за лева. Вага тваринки – близько кілограма.

    Відзначається, що чотирилапий пухнастик живе в не лише лісах Індії, а ще й і Шрі-Ланки.

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