У Львові мережа відомих готелів платила податки у РФ: подробиці скандалу

Прокуратура арештувала корпоративні права мережі відомих готелів у Львові та нерухомість на понад 55 млн грн

У Львові арештували майно російського громадянина, який незаконно виводив кошти з України та сплачував податки у Росії. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника.

За даними слідства, посадовці товариства з обмеженою відповідальністю до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

«Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура арештувала корпоративні права мережі готелів, вартістю 15,5 млн грн та об’єкти нерухомості, а саме – базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України)», – повідомили у прокуратурі.