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У Львові мережа відомих готелів платила податки у РФ: подробиці скандалу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Львові мережа відомих готелів платила податки у РФ: подробиці скандалу
​У Львові арештовано корпоративні права мережі відомих готелів
фото з відкритих джерел

Прокуратура арештувала корпоративні права мережі відомих готелів у Львові та нерухомість на понад 55 млн грн

У Львові арештували майно російського громадянина, який незаконно виводив кошти з України та сплачував податки у Росії. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора. 

Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника.

За даними слідства, посадовці товариства з обмеженою відповідальністю до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

«Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні», – йдеться у повідомленні. 

Прокуратура арештувала корпоративні права мережі готелів, вартістю 15,5 млн грн та об’єкти нерухомості, а саме – базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України)», – повідомили у прокуратурі. 

Теги: будинок майно нерухомість податки розслідування фінансування Львів

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