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Судді Львову обмежили доступ до держтаємниці

Альона Боженко
glavcom.ua
Судді Львову обмежили доступ до держтаємниці
Судді Верховного суду Львову призупинили доступ до держтаємниці
фото: Богдан Львов

Наразі правоохоронці розслідують оприлюднену у ЗМІ інформацію, щодо громадянства Львова

Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який має паспорт громадянина Росії, призупинили доступ до державної таємниці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного суду.

Голова Верховного суду Всеволод Князєв заявив, що Верховний суд завжди стоїть на засадах верховенства права та справедливості, відповідно, засуджує будь-які прояви колабораціонізму в державі та в судовій системі й готовий боротися з такими явищами.

«У випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб цієї інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами України, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя й інших залучених органів», – заявив Князєв.

За його словами, правоохоронці вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації, а на цей період доступ до державної таємниці голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду призупинено.

Сам Львов оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці заяву, в якій стверджує, що інформація про те, що він має російське громадянство, стала йому відома від журналістів і «дійсності не відповідає».

«Громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) не отримував, не мав і не маю», – йдеться в його заяві.

Також у своїй заяві суддя стверджує, що поширення такої інформації про нього «спрямоване на вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб».

Він підкреслив, що у господарських справах, які розглядав Касаційний господарський суд за його керівництва, «жодного випадку надання переваги Росії чи пов’язаним з нею підприємствам не було».

Нагадаємо, 15 вересня журналісти «Схем» опублікували розслідування у якому повідомляється, що заступник голови Верховного Суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов виявився громадянином Росії

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Теги: Львов правосуддя державна таємниця паспорт розслідування суддя громадянство

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