На Львівщині сталася ДТП за участю військового автомобіля. Загинула дитина

У Львівській області в ДТП загинули четверо людей

Внаслідок аварії загинули четверо людей

Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю військового автомобіля. Про це повідомила поліція у Львівській області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.

Нагадаємо, вночі 15 вересня кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП в Києві.

Одразу після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.