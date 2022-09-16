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На Львівщині сталася ДТП за участю військового автомобіля. Загинула дитина

Альона Боженко
glavcom.ua
На Львівщині сталася ДТП за участю військового автомобіля. Загинула дитина
У Львівській області в ДТП загинули четверо людей
фото: поліція Львівської області

Внаслідок аварії загинули четверо людей

Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю військового автомобіля. Про це повідомила поліція у Львівській області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.

Нагадаємо, вночі 15 вересня кортеж президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП в Києві.

Одразу після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

 

Теги: поліція аварія водій ДТП

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