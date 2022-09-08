Садовий оприлюднив список власників російського бізнесу у Львові

Мер Львова після обшуків у відомих волонтерів закликав правоохоронців в першу чергу зайнятися власниками російського бізнесу у Львові

Понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Мер Львова зазначив, що листа з усією інформацією про російський бізнес у місті було надіслано до правоохоронних органів ще наприкінці квітня.

Андрій Садовий також виступив на підтримку львівських волонтерів Святослава Літинського та Олеся Дзиндри – які зазнають переслідувань з боку правоохоронних органів.

«Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. Минулого тижня судили Олесь Дзиндра. Сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?» – написав Садовий.

Міський голова Львова закликав «випалювати ворога з нашої землі, а не знищувати інститут волонтерства», який є таким важливим під час війни.

«Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові. Рекомендую правоохоронним органам зайнятись перш за все ними», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського.

Наприкінці серпня правоохоронці повідомили, що викрили двох львів’ян, які організували схему з продажу автомобілів, які мали йти як гуманітарка на потреби Збройних сил. За даними ЗМІ, йдеться про художника Олеся Дзиндру.