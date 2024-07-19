У Львові скоєно замах на Ірину Фаріон

Мовознавиця жива, але в тяжкому стані

На ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Сьогодні ввечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«У Ірину Фаріон стріляли у Львові. Вона жива, але в тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», – заявив Зінкевич.

Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Замах на Фаріон відбувся у дворі по вул. Масарика у Львові. Зараз на місце події приїхала поліція та представники ЗМІ. pic.twitter.com/9IwRiAr4Zy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2024

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Крім того, у своїх соцмережах мовознавиця опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. За цими фактами Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.

За кілька днів по тому, 15 листопада 2023 року Університет «Львівська політехніка», де працювала Фаріон, звільнив науковицю з посади. Відтак вона подала до суду, оскаржуючи незаконність звільнення. У травні 2024 року Фаріон виграла суд.

Як раніше повідомлялося, що Ірина Фаріон передала відсуджену у Львівської політехніки заробітну плату за шість місяців вимушеного прогулу на закупівлю дронів. За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів. До закупівлі долучився і її адвокат Дмитро Швець, який доклав суму, що дорівнює сплаченим податкам. Закуплені дрони Фаріон разом із адвокатом показала на відео, записаному біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.