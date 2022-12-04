Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні

Ви раніше казали, що від початку війни переглянули своє ставлення до Володимира Зеленського. Хто ще з політиків відкрився для вас по-новому?

Таких немає. Я не переглянула ставлення до Зеленського. Я спостерігаю за його еволюцією. Бо вона очевидна – мінського договорняка нема. Є боротьба, зініційована здоровими силами суспільства. Раніше я була категорично проти нього, але вважала, що Зеленський – абсолютно логічний вибір суспільства. Наше суспільство – підліткового віку, воно політично незріле хоча б тому, що після кривавого Майдану привело до влади Порошенка... Типовий бізнесюк, що спаратизував на націоналістичній ідеї. Брехав. Лицемірив. Торгував. Творив мінський договорняк. Люди цього не сприйняли і на зло – проголосували за протисистемну людину, ніби за себе проголосували.

Порошенка я знала з Верховної Ради. Коли йому принесла рошенівську шоколадку, марковану російською мовою, то запитала: «Для чого ви це робите? Ви втілюєте в життя закон «Ківалова-Колесніченка». Він подивився на ту шоколадку з московською мовою і сказав: «Тут все написано українською». Про що можна після цього говорити з людиною?

Ми 30 років, обираючи до влади пофігістів, пацифістів, брехунів, крадіїв, отих всяких жовтенят і піонерів, демілітаризували суспільство на рівні мислення. Ми не формували національної свідомости ні через школу, ні через виші. За часів Порошенка у нас було підірвано шість чи п’ять складів боєприпасів. Так само було підірване національне виховання: і мова «не на часі», а московська церква – взагалі священна корова. Тому висловлювати претензії до західного світу, що за потребою не озброює нас – таки запізно. Відтак платимо за помилки найгірших ціною життя найкращих. Запитайте себе: «За кого я голосував?». Це першопричина проблеми.

Шуфрич на «Слава Україні» відповів не «Героям слава!», а «Герои у нас разные»

Як ви ставитеся до таких людей, як Олександр Вілкул (нині – очільник військової адміністрації Кривого Рогу, раніше – соратник президента-втікача Януковича, віце-прем’єр за його часів) чи Михайло Добкін (колишній голова Харкіської ОДА, міський голова Харкова), які свого часу були носіями «руського міра», а зараз захищають Україну?

Пощо мені до них якось ставитися? Я спостерігаю за тим, що вони роблять, і думаю: якби той Вілкул став Сальдом або Балицьким (гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, обидва у минулому – члени Партії регіонів, – «Главком») – це було б зовсім зле. Щодо Добкіна – взагалі без коментарів, бо він чимало бруду вилив на мене зокрема... Нема сенсу їх оцінювати. Відрадно, коли люди здатні позитивно змінюватися. Але в розвідку я з ними не пішла б.

«Свобода», під час своєї каденції у Верховній Раді, подавала законопроєкт про відновлення ядерного статусу, його тоді не зрозуміли і не підтримали…

І не тільки цього законопроєкту не підтримали. І зокрема, не підтримали характерні ліберальні середовища у Львові…

Які ще ініціативи «Свободи», подані тоді, зараз би суспільство і політикум сприйняли б на ура?

Ми йшли до парламенту з національною програмою захисту українців: перше – скасування закону Ківалова-Колесніченка, друге – люстрація, третє – деолігархізація і демонополізація, четверте – відновлення статусу ядерної держави, п’яте – заборона Комуністичної партії і гуманітарна декомунізація. Власне те, що зараз особливо в тренді… Ми всього лиш випередили час на років 20, створивши програму, з якої зараз годуються всі політсили в парламенті. Годуються, але мало хто з них живе цими цінностями, як ми.

Коли 232 депутати проголосували за скасування «закону Ківалова-Колесніченка», ми плакали від щастя. Бо це був розворот країни до національних цінностей. Але Олександр Турчинов (тодішній в. о. спікера парламенту) його не підписав. Тому я ініціювала звернення до Конституційного Суду, який його скасував аж за чотири роки – 28 лютого 2018 року. От вам лицемірна влада. Саме через розчарування в Порошенкові і його команді прийшов до влади Зеленський, не без чину якого ми воюємо, – тобто залізо нас змінює.

Шляхи Господні незвідані, негативне обертається позитивним. Війна, крім трагедії, ще спосіб відродження та укріплення нації. Ми готували ці ідеологічні зміни нашими Маршами на честь Степана Бандери щороку 1 січня. Нас ідіоти звинувачували у фашизмі, а ліберальна гниль типу В’ятровича пащекувала, що це не на часі. Відтак напередодні війни, восени, саме діти масово заспівали пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати».

А загалом, я не уявляла, що в нас так мало державників, а тьма політиків-паралітиків. Мабуть, треба було зайти в парламент, щоб побачити, що це за типи там сидять – той самий Нестор Шуфрич (нардеп від Партії регіонів у сьомому скликанні – «Главком»), який іде якось Верховною Радою і каже йому Руслан Кошулинський (віцеспікер парламенту сьомого скликання – «Главком»): «Слава Україні», а той відповів не «Героям слава!», а «Герои у нас разные».

Закон Ківалова-Колесніченка – (закон «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI) істотно розширював використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону, а в окремих випадках й менше 10%.

Чи ви помічали, що російськомовні люди, які для себе ухвалили рішення перейти на українську, часто розмовляють чистіше, ніж ті, хто все життя говорив українською? Яскравий приклад – президент Ющенко з його «робе»…

Російськомовні, що взялися щойно вивчати українську мову, – не знають її народної основи. Вони опановують літературний стандарт, себто верхню частину айсберга. А сила мови передусім в її народній стихії. Для тих, хто говорить природною мовою, вивчення стандарту всього лиш етап у процесі навчання. Форми типу «робе» і «ходе» – діялектні. Мова живе доти – доки живуть діялекти. Інша річ за якої ситуації такі форми використовувати. З найвищої державної трибуни, мабуть, ні.

Діялектну мову в часи совка маргіналізували і принижували. Коли хтось вживав діялектне слово, то хибно вихований соціум у цьому бачив щось негативне або смішне. Скажімо, я вперто вживаю слово «пательня», а не «сковорода», то мене можуть виправити: «Що там твоя пательня? Що там твої фіранки, філіжанка і мешти?». Мовляв, літературна форма інша: «сковорода». Хіба це може на мене вплинути як доктора наук? Зараз саме ця лексика неминуче стане способом збагачення літературної мови. Бо вона наша і особлива.

Шевченко – найгерметичніший поет. Коли розкодуєш – переможеш

Люди часто кажуть: «Ми боїмося при вас говорити». Я кажу: «То ваш страх виписав собі такий неадекватний образ. Є різні вимоги до різних верств і різних людей». Якщо умовно Азаров чи хтось інший не може говорити українською, то я буду їх публічно шмагати, бо вони урядовці. Якщо робить помилку студент, до прикладу, з Донецька, то я створю всі умови, аби він вивчив мову свого земляка Василя Стуса, Олекси Тихого та Івана Дзюби. Мову слід навчати, формуючи національний світогляд. Тоді вона сама заговорить вами.