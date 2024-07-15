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Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів
фото: скріншот

Мовознавиці відшкодовано за вимушений прогул 123,923 тис. грн

Ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон передала відсуджену у Львівської політехніки  заробітну плату за шість місяців вимушеного прогулу на закупівлю дронів. Про це Фаріон повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Відповідно до рішення суду, мені від листопада 2023 року до травня 2024 року відшкодовано за вимушений прогул 123,923 тис. грн. З податками отримано суму 99,761 тис. грн. Як бачите, сміховинна зарплата в професора», – повідомила вона.

За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів. До закупівлі долучився і її адвокат Дмитро Швець, який доклав суму, що дорівнює сплаченим податкам. Закуплені дрони Фаріон разом із адвокатом показала на відео, записаному біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.

«Повністю на ці кошти ми з Дмитром Шевецем закупили 11 дронів, сім з яких підуть на потреби бригади «Рубіж» батальйонів «Сила Свободи», «Свобода» 5-ї штурмової. Інші теж за призначенням», – додала мовознавиця.

Також вона оголосила новий збір на придбання дронів.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

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Теги: Ірина Фаріон суд гроші Львів

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