Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн

За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів

Мовознавиці відшкодовано за вимушений прогул 123,923 тис. грн

Ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон передала відсуджену у Львівської політехніки заробітну плату за шість місяців вимушеного прогулу на закупівлю дронів. Про це Фаріон повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Відповідно до рішення суду, мені від листопада 2023 року до травня 2024 року відшкодовано за вимушений прогул 123,923 тис. грн. З податками отримано суму 99,761 тис. грн. Як бачите, сміховинна зарплата в професора», – повідомила вона.

За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів. До закупівлі долучився і її адвокат Дмитро Швець, який доклав суму, що дорівнює сплаченим податкам. Закуплені дрони Фаріон разом із адвокатом показала на відео, записаному біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.

«Повністю на ці кошти ми з Дмитром Шевецем закупили 11 дронів, сім з яких підуть на потреби бригади «Рубіж» батальйонів «Сила Свободи», «Свобода» 5-ї штурмової. Інші теж за призначенням», – додала мовознавиця.

Також вона оголосила новий збір на придбання дронів.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.