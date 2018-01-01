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    На Одещині автомобіль провалився під лід

    В Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал
    В Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Думська». Як повідомляється, в Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал. За словами водія автомобіля, через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги, водій не зміг
    • Вчора, 23:32
    • Розсилка

    В Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал

    В Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє «Думська».

    Як повідомляється, в Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал.

    За словами водія автомобіля, через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги, водій не зміг впоратися з керуванням, і машина пішла під лід. Водієві вдалося вибратися з машини.

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    На Одещині автомобіль провалився під лід
    На Одещині автомобіль провалився під лід
    На Одещині автомобіль провалився під лід

    Вибравшись на поверхню, водій пішов додому переодягатися, в цей час машину виявив голова Кілійської райради Павло Бойченко, він і повідомив про аварію рятувальникам.

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