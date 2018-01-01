На Одещині автомобіль провалився під лід

В Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал

В Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Думська». Як повідомляється, в Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал. За словами водія автомобіля, через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги, водій не зміг



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В Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал

В Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє «Думська».

Як повідомляється, в Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал.

За словами водія автомобіля, через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги, водій не зміг впоратися з керуванням, і машина пішла під лід. Водієві вдалося вибратися з машини.

Вибравшись на поверхню, водій пішов додому переодягатися, в цей час машину виявив голова Кілійської райради Павло Бойченко, він і повідомив про аварію рятувальникам.