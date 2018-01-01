На Одещині автомобіль провалився під лід
- Вчора, 23:32
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В Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в каналВ Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав.
Про це повідомляє «Думська».
Як повідомляється, в Ізмаїльському районі між селами Некрасівка і Кислиця автомобіль ВАЗ-2106 знесло з дороги в канал.
За словами водія автомобіля, через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги, водій не зміг впоратися з керуванням, і машина пішла під лід. Водієві вдалося вибратися з машини.
Вибравшись на поверхню, водій пішов додому переодягатися, в цей час машину виявив голова Кілійської райради Павло Бойченко, він і повідомив про аварію рятувальникам.