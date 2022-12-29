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У Львові пролунали вибухи

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У Львові пролунали вибухи
фото ілюстративне з відкритих джерел

Голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив жителів області про загрозу ракетного удару

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у місті. 

«У Львові чути вибухи❗️ Залишайтесь в укриттях!», – написав Садовий. 

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив жителів області про загрозу ракетного удару. «Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. У деяких областях нашої країни вже працює ППО. У нашій області станом на цю мить спокійно. Обов‘язково перейдіть в укриття або у приміщення, де діє правило «двох стін». Коли небезпека мине, я повідомлю. Віримо у наших воїнів на всіх фронтах», – написав він у Телеграм.

Козицький повідомив, що у Львівській області працює ППО: «Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!»

Під час повітряної тривоги жителі столиці почули кілька гучних вибухів. Попередньо, це робота протиповітряної оборони. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадує українцям, що знімати прильоти категорично не можна. 

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Теги: Львів Андрій Садовий

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