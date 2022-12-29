Кличко підтвердив вибухи у Києві

Очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль

Під час повітряної тривоги жителі столиці почули кілька гучних вибухів. Попередньо, це робота протиповітряної оборони. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи.

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«Кілька вибухів у столиці», – написав Кличко.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадує українцям, що знімати прильоти категорично не можна.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.