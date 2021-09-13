У Львові відкрили відреставровану площу Коліївщини (фото)

Реконструкція площі почалася навесні минулого року

У неділю, 12 вересня, у Львові після реконструкції, урочисто відкрили площу Коліївщини. Там встановили незвичні вуличні меблі та зробили тримовні написи на криниці про людей, які колись жили у цій історичній єврейській дільниці Львова. Про це повідомляє Zaxid.Net.

Реконструкція площі почалася ще навесні минулого року. За цей час там замінили усі інженерні мережі, переклали бруківку на проїжджій частині, замінили мощення тротуарів і самої площі, а також відновили стародавню криницю.

«Думаю, що ця криниця востаннє працювала десь на початку минулого століття. Вода важлива для нашого міста: важлива вода, важливі люди, важливе порозуміння і важлива співпраця. У моєму розумінні, цей простір – це простір сусідів. Сюди приходять люди різних національностей, різних віросповідань. Але вони почуваються тут дуже комфортно. Ця площа особлива. Вона дуже львівська і дуже красива», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

На відкриття оновленого громадського простору також прийшов головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.