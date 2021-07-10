Вживили частину кістки тазу. Маріупольські хірурги зробили унікальну реконструкцію обличчя

Трансплантують у пацієнта частину саме тазової кістки, бо вона є найкращим кістково-пластичним матеріалом взагалі організму людини

Щелепно-лицеві хірурги вперше провели реконструкцію кісток обличчя методом аутотрансплантації

У Маріуполі щелепно-лицеві хірурги вперше провели реконструкцію кісток обличчя методом аутотрансплантації. У пацієнта взяли частину кістки тазу та зафіксували на верхній щелепі. В нього атрофія щелепи, через що більшість зубів відсутня. Такий метод дозволить відновити тканину та надалі встановити імпланти, ідеться у репортажі «Суспільного».

Як розповів 41-річний Олександр Тимяковський, він приїхав до Маріуполя з Київщини. Тут, у відділенні реконструктивної хірургії голови та шиї, що на базі першої міської лікарні, його прооперували. У нього атрофія верхньої щелепи, через що більшість зубів відсутня.

«З дитинства травма після аварії. В які клініки, до яких лікарів не звертався ніхто не брався», – розказав чоловік.

За словами хірурга Василя Рибака, операція називається «Реконструкція кісток обличчя методом аутотрансплантації». Вона складається з двох етапів. Спочатку в пацієнта беруть частину кістки тазу. Далі видаляють верхні зуби. Розпилюють на кілька частин взяту кістку та фіксують ці блоки на верхній щелепі. Це робиться задля збільшення об’єму кісткової тканини.

Василь Рибак додає, що трансплантують у пацієнта частину саме тазової кістки, бо вона є найкращим кістково-пластичним матеріалом взагалі організму людини.

«Кісткова ця тканина вона не буде відторгнена, організм не бачить, що це чужа тканина. Це своя тканина, вона повинна прижитися», – сказав хірург.

Допомагали Рибаку оперувати фахівці з різних міст України. Олексій Товстокорий, член асоціації, вперше до Маріуполя приїхав з Херсона.

«Ми практикуємо операції такі. Ми вже їздили, і в Київ я приїжджав, і в Рубіжне ми їздили допомагати обласній лікарні. Теж проводили ряд операцій і сьогодні я тут допомагаю», – каже щелепно-лицевий хірург з Херсона Олексій Товстокорий.

За словами Рибака, операція тривала дві з половиною години та пройшла успішно.

«Через 2 тижні ми знімаємо шви, через 3 місяці встановлюємо дентальні імпланти, через місяць після встановлення дентальних імплантів в ці аутотрансплантанти ми вже будемо протезувати цього пацієнта», – додає хірург.

За словами лікаря, таку операцію методом аутонтрансплантації у Маріуполі провели вперше. Сам Рибак каже, щомісяця приїздить та ділились досвідом з тутешніми лікарями.

За дві години чоловіка прооперували у відділенні реконструктивної хірургії голови та шиї, що на базі першої міської лікарні.

У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова прооперували 19-річну пацієнтку. Втручання здійснили провели за допомогою роботичної системи Da Vinci.

Роботизована система Da Vinci з'явився у львівській клініці у листопаді 2020 року.

Як повідомлялося, Da Vinci прибув зі США. Директор каже, що це «подарунок хорошого друга лікарні Ростислава Кісіля та його компанії Meest».

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