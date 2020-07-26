У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дев'ять патрульних пройшли спеціальний курс підготовки з управління мотоциклом в поліцейському режимі Фото: Патрульна поліція України

Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку та засобами особистої безпеки

Патрульна поліція 25 липня урочисто запустила мотопатрулі у Львові.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

«Відбувся урочистий запуск мотопатруля у місті Львові. Дев'ять патрульних пройшли спеціальний курс підготовки з управління мотоциклом в поліцейському режимі. Мотопатруль дозволить ще ефективніше реагувати на потреби громади, зокрема, у випадках дорожніх пригод», – йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку, засобами особистої безпеки. Також вони додатково пройшли курси домедичної допомоги.

Як відомо, в серпні 2018 року поліцейські мотопатрулі запустили в Києві.