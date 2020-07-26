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    Події в Україні

    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)

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    Дев'ять патрульних пройшли спеціальний курс підготовки з управління мотоциклом в поліцейському режимі - У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    Дев'ять патрульних пройшли спеціальний курс підготовки з управління мотоциклом в поліцейському режимі
    Фото: Патрульна поліція України

    Мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку та засобами особистої безпеки

    Патрульна поліція 25 липня урочисто запустила мотопатрулі у Львові.

    Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

    «Відбувся урочистий запуск мотопатруля у місті Львові. Дев'ять патрульних пройшли спеціальний курс підготовки з управління мотоциклом в поліцейському режимі. Мотопатруль дозволить ще ефективніше реагувати на потреби громади, зокрема, у випадках дорожніх пригод», – йдеться у повідомленні.

    В поліції уточнили, що мотопатрульні оснащені спеціальними приладами зв'язку, засобами особистої безпеки. Також вони додатково пройшли курси домедичної допомоги.

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    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)
    У Львові запрацювали поліцейські мотопатрулі (фото)

    Як відомо, в серпні 2018 року поліцейські мотопатрулі запустили в Києві.

    Національна поліція України Львів мотоцикл
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