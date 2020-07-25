На Донеччині підліток убив таксиста і продав його автомобіль



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Зловмисник продав викрадений автомобіль своїм знайомим відразу у день вбивства Фото: Нацполіція

Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці

Поліція розкрила вбивство таксиста в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

По допомогу до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що кілька днів тому зник її чоловік, який працював таксистом. За словами заявниці, він поїхав на замовлення і не повернувся.

У результаті слідчо-оперативних дій оперуповноважені Мангуша встановили обставини зникнення чоловіка, а згодом і причини його загибелі.

Як з’ясувалося, днями 53-річний водій таксі вирушив до одного із селищ сусідньої області за пасажиром – мешканцем Волноваського району, 2003 року народження. Його особу поліцейські встановили за номером телефону, з якого був здійснений виклик.

Під час опитування пасажир зізнався, що в дорозі між ним і водієм стався конфлікт з приводу оплати за проїзд. Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці. Тіло таксиста хлопець сховав у очереті неподалік дороги в районі с. Ольгинки, а його автомобіль того самого дня продав своїм знайомим.

На місці злочину поліцейські виявили тіло загиблого. Його автомобіль вилучили в нових власників.

Підозрюваного затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом двоє молодиків напали на таксиста.