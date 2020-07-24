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    На Одещині чоловік влаштував стрілянину і погрожував поліцейським (відео)

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    <p>Правопорушника роззброїли і доставили у відділ поліції</p> - На Одещині чоловік влаштував стрілянину і погрожував поліцейським (відео)

    Правопорушника роззброїли і доставили у відділ поліції

    Фото: Нацполіція

    На вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти

    В Одеській області чоловік почав стрілянину і погрожував співробітникам поліції.

    Про це повідомляє обласна поліція.

    У четвер, 23 липня правоохоронцям надійшло повідомлення від голови одного з сіл Арцизького району про те, що з будинку 60-річного місцевого жителя чутні постріли.

    На місце прибули співробітники поліції, але побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет і запевнив, що вистрілить, якщо ті наблизяться.

    На вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти. Все ж правопорушника роззброїли і доставили у відділ поліції. У нього вилучили пневматичний пістолет.

    Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

    В рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність людини.

    Раніше повідомлялося, що у Бердянську чоловік відкрив стрілянину по дітях.

    Національна поліція України кримінал Одещина розслідування стрілянина
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