На Одещині чоловік влаштував стрілянину і погрожував поліцейським (відео)



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Правопорушника роззброїли і доставили у відділ поліції Фото: Нацполіція

На вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти

В Одеській області чоловік почав стрілянину і погрожував співробітникам поліції.

Про це повідомляє обласна поліція.

У четвер, 23 липня правоохоронцям надійшло повідомлення від голови одного з сіл Арцизького району про те, що з будинку 60-річного місцевого жителя чутні постріли.

На місце прибули співробітники поліції, але побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет і запевнив, що вистрілить, якщо ті наблизяться.

На вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти. Все ж правопорушника роззброїли і доставили у відділ поліції. У нього вилучили пневматичний пістолет.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування призначили ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність людини.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську чоловік відкрив стрілянину по дітях.