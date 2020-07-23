Найбільший у Європі оператор автобусних перевезень запустив міжнародні рейси з України



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Лінія Київ-Вільнюс вирушає щодня з Києва о 19:20, робить зупинку в аеропорту Вільнюса о 8:40 та прибуває до автовокзалу Вільнюса о 9:05 ранку.

Автобусні маршрути з'днали Україну з країнами Балтії і Польщею

Найбільший у Європі оператор автобусних перевезень FlixBus запустив два нові міжнародні рейси з України: Київ-Краків-Прага та Київ-Вільнюс. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вперше лінія оператора зв'язала Україну з країнами Балтії, в яких нещодавно FlixBus відкрив свої перші маршрути.

«Лінія Київ-Вільнюс вирушає щодня з Києва о 19:20, робить зупинку в аеропорту Вільнюса о 8:40 та прибуває до автовокзалу Вільнюса о 9:05 ранку. З Вільнюса відправка о 21:30, після чого автобус заїжджає до аеропорту Вільнюса, і прибуває до Києва о 11:50 наступного дня. Перевізником виступає литовська компанія Ollex. Маршрут лінії: Київ - Чернігів – Вільнюс», - йдеться у повідомленні.

«В останні роки Литва стала популярним туристичним напрямком для українців. Згідно з даними Департаменту статистики Литовської Республіки, в минулому році в Литву приїхало на 44% більше українців, ніж в 2018. Це найвищий приріст серед приїжджих з усіх країн. І хоча сьогодні пандемія вносить свої обмеження, в довгостроковій перспективі зростання туризму з України в Литву продовжиться», - заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країн Балтії Міхал Леман.

«FlixBus запустив свою мережу в країнах Балтії – Естонії, Латвії та Литві – на початку липня. Сьогодні компанія пропонує щоденні рейси з Таллінна, Риги та Вільнюса до понад 10 інших балтійських міст», - зазначили в компанії.

Водночас новий рейс Київ-Прага виїжджає з Києва 4 рази на тиждень о 17:00, о 7:30 ранку прибуває до Кракова, і о 16:30 в Прагу. Назад автобус відправляється 5 разів на тиждень о 20:00 з Праги, з прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня.

Маршрут лінії: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Катовіце - Оломоуц - Брно - Прага.

«Автобусним партнером FlixBus на цій лінії став український перевізник TransTempo», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автобуси обох нових ліній зберегли брендування компаній-перевізників, з зеленими наліпками на борту «In cooperation with FlixBus».

«Нові лінії об'єднали три регіони FlixBus в Східній Європі – Україну, Польщу та країни Балтії. Пасажирам це відкриває величезні можливості для подорожей з пересадками», - додали у FlixBus.