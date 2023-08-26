У Маріуполі гучні вибухи, окупанти підняли авіацію (відео)

Із самого ранку в окупованому Маріуполі гримлять вибухи

Авіація ворога працює над Маріупольським районом

У суботу, 26 серпня, вранці в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його даними, спрацювало ППО окупантів з напрямку Сартани у бік Волновахи.

О 7:40 прогримів вибух у Приморському районі над «Гаванью» (район між залізничним вокзалом та Азовсталью).

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За декілька хвилин після звуку вибуху спрацювало також вороже ППО в тому ж напрямку.

«Після почались активні переміщення в небі гелікоптерів та авіації ворога», – повідомив Андрющенко.

Як повідомлялося, окупантам на Мелітопольському напрямку вже другий день поспіль дуже неспокійно. Сьогодні вранці вибухи прогриміли в районі окупованого Токмака.