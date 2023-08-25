У Криму пролунали вибухи: окупаційна влада пожалілася на атаку дронів (відео)

Губернатор Севастополя каже про збиття безпілотників

У ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Росіяни нібито збили безпілотники над Чорним морем. Про це заявив так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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«За попередніми даними, в районі мису Херсонес знищено кілька БпЛА над морем», – написав він.

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За його словами, внаслідок атаки дронів не зафіксовано жодних пошкоджень цивільної інфраструктури. Развожаєв додав, що в місті наразі тихо, але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності.

За даними Telegram-каналу «Кримський вітер», вибухи було чути у Сімферополі, а також у Севастополі, Саках, у мисів Меганом та Тарханкут. За даними очевидців, у Бахчисарайському районі Криму зафіксовано проліт щонайменше 17 невідомих дронів.

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Нагадаємо, що в результаті спецоперації Головного управління розвідки біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Крім того, 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф». У ГУР наголосили, що це серйозно вплине на подальші події на півострові.

До слова, напередодні головний розвідник країни Кирило Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.