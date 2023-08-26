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У районі окупованого Токмака гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У районі окупованого Токмака гримлять вибухи
Вибухи в районі Токмака лунали на світанку 26 серпня
фото ілюстративне

Мелітопольці другий день поспіль чують гучні вибухи

Окупантам на Мелітопольському напрямку вже другий день поспіль дуже неспокійно. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, у п’ятницю, 25 серпня, після обіду мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

«Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї», – розповів Федоров.

Український мер припускає, що «годинник рашистів певно чорний від тривоги».

У районі окупованого Токмака гримлять вибухи фото 1

Нагадаємо, триває 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

22 серпня Міністерство оборони повідомило, що українські військові зайшли в село Роботине Запорізької області. 

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Теги: вибух окупанти війна Запорізька область Мелітополь

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