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Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву
фото з відкритих джерел

Заплановані демографічні зміни мають бути реалізовані до 2035 року

Російські окупанти розробили так званий «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, згідно з яким Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ.

Зазначається, що заплановані демографічні зміни мають бути реалізовані до 2035 року. З метою сприяння цьому процесу, Кремль розпочав впровадження програми пільгових іпотек для громадян Російської Федерації. Поміж цим, окупаційні сили привозять на тимчасово окуповану територію заробітчан та державних службовців з менш розвинених регіонів Росії.

Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію РФ.

«Центр національного опору наголошує на тому, що ці дії можуть відповідати ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Всі ті, хто причетний до геноциду українського народу, неодмінно несуть відповідальність за це перед судом», - підкреслили в організації.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Окупанти зазнали чималих втрат. 

До слова, російські військові вбили понад сотню українських дітей під час облоги Маріуполя. Місцеві партизани знайшли докази, що підтверджують злочини окупантів. 

Нагадаємо, триває 543-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 22 авіаційних удари та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Маріуполь окупанти військові інфраструктура населення ворог партизани

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