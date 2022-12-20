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У Маріуполі згоріла база окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі згоріла база окупантів
фото ілюстративне

Через пожежу згоріло майно окупантів та те, що вони награбували на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Маріуполі 20 грудня український рух спротиву повідомив про успішну диверсію. На території меткомбінату ім. Ілліча згоріла будівля, де жили російські військові. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

«У Маріуполі горить приміщення де розміщуються російські військові, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський Спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує чинити опір окупантам. Зокрема, через пожежу згоріло майно російських військових та те, що вони награбували на окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що навколо Маріуполя зростає кількість російських військових.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Теги: Україна окупанти росія війна Маріуполь

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