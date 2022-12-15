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У Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Маріуполі сотні людей годинами в чергах чекають на теплу їжу (фото)
фото: Маріупольська міськрада

Змерзлі люди мерзнуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі жителі годинами стоять у чергах за їжею. Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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Фото Маріупольської міськради
Петро Андрющенко

«Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага – черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити не міг, що таке можливо. Холодомор триває», – написав він і виклав фото.

Андрющенко також опублікував фото з міста.

Як стало відомо раніше, у Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди.

За повідомленням мера міста окупанти залишили окупований Маріуполь без опалення.

Нещадовно в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи.

 

Теги: окупація агресія тероризм війна Маріуполь

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